華航A321neo首飛松山至東京 甜點食材來自台日

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中華航空公司新引進的單走道飛機A321neo新機4日首飛松山至東京羽田航線，華航特別與知名烘焙甜點坊合作提供蛋糕，讓旅客在高空也輕鬆享用法式精品甜點。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華航空公司新引進的單走道飛機A321neo新機3月已正式營運，今天首飛松山至東京羽田航線，特別提供的知名甜點，是用來自台灣與日本的食材製作。

華航發布新聞稿，A321neo上午首飛松山-東京，接下來每週三、六都由A321neo執飛這條黃金商務航線，提供往返台日的旅客便捷舒適的服務。

為與旅客同慶，華航今天特別和有台灣知名業者法朋烘焙甜點坊合作，在商務艙準備了阿露斯哈密瓜修多蛋糕，經濟艙送上經典老奶奶檸檬蛋糕，讓旅客在高空輕鬆享用法式精品甜點。

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華航說，阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經典老奶奶檸檬蛋糕，是使用屏東在地的無毒檸檬，手削新鮮檸檬皮及現榨原汁，搭配日本熊本麵粉，每一口都吃得到季節時令的新鮮，展現優質食材與職人精神。

華航規劃今年下半年起，在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，全艙等提供華航與法朋專屬合作的Signature甜點；雙方也將合作於節慶時設計應景機上甜點。（編輯：陳政偉）1110504