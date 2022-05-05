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台灣觀巴台鐵護照 享超值乘車及套裝遊程折扣

2022/5/5 10:30（5/5 13:17 更新）
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觀光局與台鐵合作推出「台灣觀巴台鐵護照」限量發行3000本，含台鐵列車乘車75折折扣聯及「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，售價新台幣790元。（觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月5日
觀光局與台鐵合作推出「台灣觀巴台鐵護照」限量發行3000本，含台鐵列車乘車75折折扣聯及「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，售價新台幣790元。（觀光局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月5日
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）觀光局今天宣布，與台鐵合作推出「台灣觀巴台鐵護照」，含台鐵列車乘車75折折扣聯及「台灣觀巴」套裝旅遊行程500元抵用聯各2聯，售價新台幣790元，即日起至年底可購買。

觀光局發布新聞稿表示，「台灣觀巴台鐵護照」限量發行3000本，即日起至12月30日，可透過台灣觀巴各營運旅行社或郵政商城購買。

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觀光局指出，「台灣觀巴」是觀光局輔導推動的旅遊產品品牌，為台灣自由行旅遊首選，主打1至4人成行小團出遊，保險及行程規劃皆包含在套裝遊程內，於飯店、車站、機場等重要交通節點出發，車內提供免費Wifi、全程導覽解說，提供旅客貼心便捷的服務，行程遍布全台。目前由26家旅行社推出6大主題（養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗、秘境探訪）91條深度體驗行程，不論是1個人旅遊或與特定的家人、三五好友出遊，都是輕鬆安全旅遊的選擇。

「台灣觀巴台鐵護照」提供的台鐵列車乘車75折優惠，適用台鐵車站售票窗口臨櫃購買各級列車「全票」、「孩童票」及既有車型優惠，例如，柴聯自強號週一至週四票價原已打97折，使用折扣聯可再打75折，不限乘車區間長度。但3日（含）以上連續假日、觀光列車、郵輪式列車、實名制列車、騰雲座艙及其他台鐵指定列車不適用，且不得與其他優惠（如早鳥優惠）重複使用。（編輯：陳仁華）1110505

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