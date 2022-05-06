全國技能競賽分區賽 公東獲16獎牌木工再放光芒

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣私立公東高級工業職業學校參加全國技能競賽分區賽，拿下2金3銀3銅共16面獎牌，其中2面金牌是公東的強項家具木工。

公東高工今天發布新聞稿，由勞動部勞動力發展署舉辦的「第52屆全國技能競賽」，近日公布英雄榜，競爭相當激烈，公東高工獲「家具木工」、「門窗木工」、「建築舖面」、「漆作裝潢」及「機器人」5職類共16 個獎項，其中17名選手可晉級參加全國賽，將繼續挑戰全國決賽。

實習處主任吳漢通表示，這次競賽2名金牌選手是家具木工職類黃浤舜和門窗木工職類楊錩霖，2人是同班同學，去年初次參賽僅獲分區技能競賽佳作成績，但並不氣餒，未放鬆，不斷練習，如今的佳績歸功他們「肯認真、對自己負責」的學習態度，今年雙雙順利拿到第1名，晉級夢寐以求的全國賽。

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民國63年，公東高工木工參加韓國漢城的國際木工比賽，李玉興拿下金牌，從此木工科風靡台東，颳起旋風。當年對台東帶來的影響，前校長藍振芳形容「用世界級的技術，改善貧困」。過去曾連續獲得國內外競賽15面金牌後，因為國內大環境改變，木工科成為冷門科，民國89年停招，101年再度恢復招生，成績依然亮眼。

這次獲獎項目有，金牌-家具木工黃浤舜 （北區）、門窗窗木工楊錩霖（北區）；銀牌-家具木工林哲賢（北區）、家具木工陳祈聖（南區）、建築舖面杜翊帆（南區）；銅牌-家具木工姚昊翰（南區）、建築舖面王彥勳（南區）、漆作裝潢詹沛炘（南區）；第4名-家具木工黃鈺傑（南區）、門窗木工楊冠勤（南區）、漆作裝潢洪佳怡（南區）、機器人曾暐宸、蔡鈺翔（南區）；第5名-門窗木工歐晉良（南區）、漆作裝潢楊龍懿（南區）、機器人-黃誠裕、林修（南區）；佳作-王莘瑞、吳宗修（南區）。各項職類的前5名可晉級8月上旬的全國技能競賽決賽。（編輯：方沛清）1110506