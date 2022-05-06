2022國慶焰火於故宮南院施放 陳宗彥鼓勵嘉義遊

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內政部政務次長陳宗彥（左）與嘉義縣長翁章梁（右）6日上午在嘉義縣政府宣布，2022國慶焰火在嘉義，施放地點為故宮南院。中央社記者蔡智明攝 111年5月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）內政部次長陳宗彥今天宣布，2022國慶焰火在嘉義，施放地點就在國立故宮博物院南部院區；陳宗彥鼓勵民眾，國慶連續假期3天2夜遊嘉義，欣賞山海美。

陳宗彥說，全國民眾要到嘉義看國慶焰火，現在就要開始訂房，避免訂不到。

陳宗彥上午以中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會秘書長身分，代表委員會主任委員游錫堃在嘉義縣政府宣布，2022國慶焰火在嘉義。

陳宗彥表示，過去幾年台灣雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但都順利辦完國慶活動，他相信今年在嘉義施放國慶焰火時，台灣已回歸正常生活，很多防疫措施已取消。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，10月嘉義縣也將辦全國農機展、全民運動會，歡迎民眾深度旅遊嘉義。（編輯：李明宗）1110506