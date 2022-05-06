6至11歲接種莫德納首日 苗栗縣29學童完成施打

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苗栗縣啟動6至11歲兒童莫德納疫苗校園集中接種作業，6日由苗栗市弘大醫院醫護進駐新英國小，為29名學童完成接種，縣長徐耀昌（中右水藍色背心者）到場關心接種情形。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣啟動6至11歲兒童莫德納疫苗校園集中接種作業，今天首日由苗栗市弘大醫院醫護進駐新英國小，為29名學童完成施打，縣府教育處指出，暫未接獲重大不良反應。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心公告核准6至11歲兒童莫德納疫苗接種，苗栗縣政府教育處4月底由各校將接種須知及評估意願書提供家長，並給予7天思考時間，根據家長意願造冊，媒合學校及醫療院所展開校園集中接種。

教育處指出，根據目前回收到的意願書，全縣同意施打共5647人，占全縣比例22%，第1場次規劃今天在新英國小，由苗栗市弘大醫院協助為29名學童完成施打，目前暫未接獲有重大不良反應；其餘學校預計於下週起陸續安排接種。

苗栗縣長徐耀昌前往新英國小關心學童接種情形，學生有的表情淡定，有的略顯緊張；徐耀昌表示，家長可以選擇校園集中接種或自行前往合約醫療院所預約施打，「越早打越早開始有保護力」，最重要的還是要維持個人衛生自主管理，將口罩戴好戴滿，落實防疫工作，保護自我及家人健康。

弘大醫院院長鍾蝶起指出，目前狀況不是清零，而是將中重症比例減少，將醫療量留給需要服務的民眾，而施打疫苗或許會有點副作用，常見為輕微發燒或肌肉痠痛，希望孩童打完後仍要做好防疫工作。（編輯：方沛清）1110506