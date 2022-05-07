快篩劑實名制 林右昌：藥局少的地方應加倍供給

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市長林右昌今天說，快篩試劑實名制販售方式一定要改變，強烈建議應考量藥局與人口比例配置失衡狀況，藥局少的地方，配置量應加倍供給，否則只會製造更多民怨。

林右昌透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑實名制販售方式是衛生福利部食品藥物管理署直接與各地健保合約藥局合作，根本沒有透過地方政府衛生局。有民眾反應，排隊買不到快篩，地方政府也很急，但權責在衛福部，地方政府也無能為力。

「不急的地方有剩，急的地方民眾排幾天隊也買不到」林右昌說，全國每間合約藥局齊頭式地每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求。像是基隆七堵區有5萬多人口，卻只有4家藥局有配合中央販售快篩，一天才312盒而已，當然不夠，強烈建議中央應該考量藥局與人口比例配置失衡的狀況，藥局少的地方，配置量應該要加倍供給才對。

林右昌指出，他已連續數天呼籲中央，快篩試劑實名制販售方式一定要改變，否則只是造成更多民怨。

林右昌也說，自2日中央流行疫情指揮中心指示，快篩陽性民眾才能做PCR採檢，基隆市社區篩檢站服務人數，已從高峰每天將近4000人次，減為800人次左右。因此，快篩陽性確診率也大幅提升，目前基隆市社區篩檢站的陽性率達95%左右。

他表示，有鑑於基隆火車站南站篩檢站位於交通節點，進出上班人多，考量傳染風險，當地已不適合設置篩檢站，9日起將併入其他3處（信義區、中正區、暖暖區）社區篩檢站運作。

市府表示，為讓確診個案獲妥善醫療諮詢及處置、保全醫療量能給有需求民眾，已啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，並與基層診所和藥局合作，目前已有72家診所參與確診者居家照護機構行列，45家藥局加入送藥到府服務。（編輯：張銘坤）1110507