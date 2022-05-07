維護南橫旅遊品質 六龜警強力執法

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因應南橫公路（梅山口至向陽端）復通，為保障用路人與居民行車安全與安寧，高雄市六龜警分局會同交通警察大隊7日上午8時到中午12時，安排18名警力在桃源區桃源郵局前設路檢點，攔查違規改裝大型重機車與酒後駕車等車輛，也提醒前往南橫旅遊遊客能尊重在地人生活。（高市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）南橫復通後，居民反應大型重機車常有競速、妨礙安寧。當地六龜警方設路檢點攔查違規改裝大型重機，上午告發交通違規8件，也提醒前往南橫旅遊遊客能尊重在地人生活。

因應南橫公路(梅山口至向陽端)復通，為保障用路人與居民行車安全與安寧，高雄市六龜警分局會同交通警察大隊上午8時到中午12時，一共18名警力在桃源區桃源郵局前設路檢點，攔查違規改裝大型重機車與酒後駕車等車輛。

在警方強力執法下，告發交通違規8件。其中，大型重機就佔6件，違規項目包括改裝頭燈、方向燈、排氣管、未裝設後照鏡；此外，9人座自小客貨車違規乘載與大型車也各取締1件。

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南橫公路(梅山口至向陽端)復通後，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段公告，每日限於上午7時至下午2時開放車輛上山、3時保全開始勸導民眾車輛下山、5時前須全數下山；另停放紅線與未緊靠道路右側妨礙行車秩序，以及未於管制時間內下山車輛，警方都依法開單告發，總計6、7日2天，逕行舉發9輛違停車輛。

六龜警分局長陳膺方表示，山區民眾生活單純，提醒前往南橫旅遊遊客能尊重在地人，切勿有飆車、改裝車輛、酒後駕車、危險駕駛、違規停車等行為，除影響他人用路權益，也妨礙當地住戶安寧。警方將持續強力取締包括超速等各項重大違規，並於管制路段來回梭巡疏導交通，提醒前往南橫車輛遵守道路交通法規，維護南橫旅遊品質。（編輯：孫承武）1110507