交通部採購10萬劑快篩 供雙鐵郵政港務等使用

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（中央社記者余曉涵台北9日電）交通部長王國材今天在立法院答詢時表示，已經透過共同供應契約採購10萬劑快篩，將提供給雙鐵、郵政及港務公司等相關單位第一線人員使用。

立法院交通委員會邀請交通部長王國材、衛生福利部次長就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

會中多名立委關心交通部採購快篩狀況，國民黨立委洪孟楷問，目前交通部購買的快篩試劑有多少，要提供給哪些人員使用。民進黨立委劉世芳也問，交通部是關鍵基礎，為何快篩買得比別人還慢。

王國材回應，已經透過衛福部的共同供應契約平台採購10萬劑快篩，將會給雙鐵、港務公司、郵務等第一線人員使用，會用最快速度處理，近期相關量能就會慢慢出來。

衛福部次長薛瑞元表示，只要申請到就會趕快處理。王國材說，相信中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中會積極處理。

無黨籍立委趙正宇提出，除了雙鐵及郵務人員外，客運司機也是在密閉空間與民眾接觸，應該要配置相關快篩試劑。王國材表示，這部分會看狀況處理。

另外，在雙鐵或客運上飲食相關規範是否要加嚴，王國材指出，由於車程太長會讓旅客長時間沒有東西吃，因此落實若旁邊有戴口罩，可以適當喝水或飲食，當然防疫還是要做好。（編輯：管中維）1110509