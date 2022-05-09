確診孕婦提前破水 屏基團隊剖腹順產女嬰

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一名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）33歲產婦，懷孕37週，在母親節當天提前破水，屏東基督教醫院團隊緊急進行剖腹產手術，女嬰在8日晚間11時6分出生，體重3050公克，PCR採檢陰性，母女均安。（屏東基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東一確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）33歲產婦，已懷孕37週，在母親節當天提前破水，屏東基督教醫院團隊緊急進行剖腹產手術，母女均安，女嬰採檢呈現陰性。

屏東基督教醫院發布訊息指出，繼7日完成屏東首例確診孕婦剖腹產手術後，昨天母親節當天，臨時接生第2位確診孕婦，原本預產期為5月11日，不料晚間9時30分提前破水，婦產科主任劉士傑緊急進行剖腹產手術，女嬰在晚間11時6分出生，體重3050公克，PCR採檢陰性，母女均安。

屏基表示，33歲的產婦，是第2胎，已懷孕37週；因3歲的孩子在3日確診，因此被列為居家隔離對象，7日開始有流鼻水、咳嗽症狀，在家快篩陽性，就醫入住專責病房。

屏基指出，所幸母女均安，目前產婦、女嬰與父親一起住在專責病房。（編輯：陳仁華）1110509