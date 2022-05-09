快篩試劑短缺 鄭文燦盼北北基桃配賦多一點

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天表示，中央配賦的快篩試劑陸續到位，但目前有些短缺不足，雖然中央新增8大通路可購買快篩試劑，稍微緩解民眾需求，但仍希望能配賦給北北基桃多一點。

鄭文燦上午出席桃園市南區培力中心暨機動車輛噪音檢測站開幕記者會後接受媒體聯訪，記者詢問有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑使用需求。

對此，鄭文燦說，前個階段桃園市府多增購10萬劑，到貨的6萬劑都已發完，中央配賦的量陸續到位，目前來看是有點短缺不足。

鄭文燦指出，中央新增8大通路可購買快篩，稍微可以緩解，但仍希望配賦給北北基桃多一點。事實上，目前桃園市7個社區採檢站都滿載，若可以使用居家快篩將可加快速度。

鄭文燦說，目前已指示教育局，學校的居家快篩只要是陽性，還未做核酸檢測（PCR）就可啟動防疫機制，匡列防疫假，讓學校更早因應。

另外，桃園市府也會配給學校做安全備量，讓學校可就近支援師生做快篩使用，在舊制階段已發放約20萬劑，新制階段希望能夠再配多一點，將請教育局爭取。

鄭文燦表示，市府有向藥廠及通路商採購，中央並未禁止，目前也還有多個採購契約，但因共同採購契約被中央優先徵用，在中央徵用有餘的部分，市府仍要擴大採購。

鄭文燦認為，安全備量一定要在人口10%以上，桃園市約需23萬劑，事實上目前沒有安全備量，完全靠中央配賦，希望中央配賦能夠快一點、多一點，以應付包括居家隔離、居家檢疫，還有學校跟職場的防疫所需。（編輯：戴光育）1110509