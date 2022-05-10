出遊收行李也能愛地球 旅遊業提供3步驟

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（中央社記者余曉涵台北10日電）出遊收行李也能夠愛地球，旅遊業者整理了1份實用的「永續行李準備指南」，旅人們只要跟著簡單3步驟，為環境帶來更正面的影響。

旅遊業者Booking.com日前公布的2022年永續旅遊報告，有86%的台灣旅客表示重視永續旅遊，還有超過半數的台灣旅人認為近期受氣候變遷新聞影響，會使他們做出更有益環境永續發展的旅遊選擇。

Booking.com發布新聞稿表示，整理了1份實用的「永續行李準備指南」，旅人們只要跟著簡單3步驟，讓旅客收行李就能愛地球。

撇步1：用可信賴的環保盥洗用品。Booking.com說，如今擁有較永續的選項，可以取代使用一次性塑膠製品的盥洗用具，若旅客喜歡輕裝出遊，又想要讓行李更環保，市面上可以找到不使用塑膠包裝、重量也很輕的洗髮皂和護髮皂。

若旅客打算在度假時從事水上活動，Booking.com說，請留意防曬用品的環保認證，尤其是前往珊瑚礁海域或是下水游泳時。防曬乳中的化學成分可能會對海洋與水中生物有害，因此在裝進行李前，請確認防曬乳上有註記對珊瑚礁無害。

同理，防蚊液裡的某些化學物質也可能對環境造成傷害，建議更換成採用香茅、薄荷等天然成分的驅蟲產品。

撇步2：挑戰「零垃圾」。Booking.com說，整理行李時，旅人可以想想途中可能用得上哪些可重複使用的物品，全球有許多旅客已在思考，希望讓用餐這件事也更永續，其中，有超過六成的台灣旅客計畫在旅遊時更加注意其購買的食物，像是選擇純素或較多素食的選項、有機或在地的食材。

若旅客要在美食市集或街頭攤販用餐，可以自備餐具，避免使用現場提供的一次性餐具；想要品嘗當地精選調酒的旅客記得把環保吸管放進包包裡，連同自己的杯子一起帶去酒吧；準備逛街的人可以自備購物袋裝滿戰利品；在整理行李時，只要先想想旅途中有哪些東西能換成可重複使用的替代品，旅客自然而然會更有環保意識地打包。

此外，如果想要在旅途中充分攝取水分，也有更環保的替代做法，Booking.com建議旅途中請避免購買一次性的塑膠瓶，改用可重複使用多年的不銹鋼水瓶。

撇步3：永續風」穿搭。Booking.com說，打包時可以想想有哪些衣物基本又好穿，可以重複穿好幾遍，避免攜帶過多衣物。

旅客也可以盡量依色系挑選，這樣就有較多衣物可以相互搭配。如果旅程較長，可以考慮帶少一點衣物，並在途中換洗。

此外，Booking.com說，現在有許多環保的洗衣方法，像是選用洗衣片、在家改用可重複填裝的洗劑，並在出遊時以玻璃瓶攜帶少量隨行，這些方法既不會對行李造成負擔，又能徹底減少使用塑膠包裝品。（編輯：卞金峰）1110510