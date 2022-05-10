林管處推阿里山療癒遊程 體驗高海拔瑜伽

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嘉義林管處與旅行社合作，6月至8月推出森林療癒遊程，安排遊客在海拔2000公尺以上的阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台進行瑜伽活動，舒展身心。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義林管處與旅行社合作6月至8月推出森林療癒遊程，安排遊客在海拔2000公尺以上的阿里山國家森林遊樂區小笠原觀景平台進行瑜伽活動，擺脫疫情，體驗森林安撫身心的功效。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，林管處攜手雄獅旅遊6至8月推出6梯次阿里山國家森林遊樂區森林療癒遊程，內含香氛精油製作及舒展筋骨的森林療癒瑜伽2種體驗課程，讓遊客擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的困擾。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，森林活動所帶來的生理效應是經科學實驗證實的，其能幫助人體調節自律神經和內分泌、提升免疫功能；在海拔2000公尺以上阿里山森林遊樂區做瑜伽，將是一生難得的體驗。

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李定忠說，自行前往阿里山旅遊的民眾，也可帶瑜伽墊到遊樂區內的小笠原觀景平台、香林神木劇場、水山巨木周邊做瑜伽，唯一要求是不要影響到其他遊客動線跟寧靜。

李定忠指出，與旅行社合作推出的森林療癒遊程，除在阿里山國家森林遊樂區進行放鬆身心的活動，還有暢遊阿里山周邊知名景點，如優遊吧斯鄒族部落、奮起湖、新中橫鹿林神木等地。（編輯：張芷瑄）1110510