南投老婦送醫死亡採檢確診 縣府籲長輩快打疫苗

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南投縣政府10日公布新增307例確診個案，另有首例疑似確診死亡案例，為埔里鎮一名67歲婦人。由於婦人長期臥床、足不出戶，衛生局已著手調查感染源，並呼籲長輩提高警覺、儘速施打疫苗以增加保護力。圖為長者施打疫苗畫面。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月10日

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投一名老婦身體不適送醫死亡，PCR採檢陽性，婦人丈夫、2名居服員也陽性確診，由於老婦長期臥床、足不出戶，衛生局著手調查感染源，並呼籲長輩提高警覺、快打疫苗，增加保護力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，南投縣政府今天公布307例確診個案；另有第1例疑似確診死亡案例，是埔里鎮一名67歲劉姓老婦，5月4日出現上呼吸道症狀，5月8日呼吸急促，居服員緊急叫救護車送到埔里基督教醫院急診，當天即死亡。

南投縣政府衛生局今天透過新聞稿表示，劉姓老婦長期臥床，身體狀況不好，有高血壓、心臟病、失智病史，5月4日出現咳嗽、呼吸急促但一直未就醫，5月8日急診就醫時PCR採檢陽性，未接種COVID-19疫苗，是否因染疫造成死亡，仍須由中央判定及公布。

衛生局指出，由於老婦是陽性確診個案，也是長照服務對象，平時足不出戶，居服員及接觸者匡列採檢，老婦的陳姓丈夫檢驗結果陽性，但陳姓老翁平時很少外出，到宅服務的2名居服員匡列接觸者，其中1人陽性確診，另1人今天由陰性轉陽性，2名居服員都確診。

衛生局防疫人員控制社區感染，匡列接觸者、救護、遺體裝袋工作人員等，依據確診病例或疑似病例屍體處理要點，落實清潔及消毒，並追查可能感染源，遺體昨天火化；有關居服員確診，縣府除了解原因，也要求機構加強從業人員自主健康管理及人力調度。

衛生局表示，對於居服員確診，將調查當事機構，若有違規事項，將依傳染病防治法第37條，處最高新台幣1萬5000元罰鍰；南投縣副縣長陳正昇督促長照機構要求個案服務人員打滿3劑疫苗，若未打3劑，每週要快篩1次並記錄以便追蹤。

衛生局表示，這件死亡案例值得警惕，一是老人家未接種疫苗淪確診高危險群，其次是有慢性病且感染病毒，身體不適未立即送醫，可能延誤救治時機，提醒家屬多注意長輩健康狀況，若有發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀請盡快就醫，避免造成長者重症、死亡。

南投縣長林明溱透過衛生局表示，仁愛鄉、信義鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉長者接種率相對低，需加強辦理及宣導，為鼓勵長輩快打疫苗加強保護力，設籍南投縣65歲、原住民55歲以上長者，打疫苗送500元禮券活動延至5月31日，請符合資格長輩把握機會。（編輯：張芷瑄）1110510