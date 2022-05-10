性侵通報恐近20萬黑數 吳可熙詮釋被害者心境

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）根據衛福部統計，台灣每年約有1萬件性侵案件被通報，婦女團體參考國外數據推估，國內恐有多達20萬件的通報黑數，今天邀請藝人吳可熙詮釋被害者的心路歷程，盼喚起大眾關注。

為了呼籲社會各界關注性侵害防治重要性，現代婦女基金會每年都會發起反性侵害預防倡議行動，今年以「相信 現在發聲」為活動主旨，策畫「迴路」行為藝術攝影，邀請藝人吳可熙詮釋被害者的心路歷程，一人分飾6位不同性別、不同形象的真人真事受創者。

現代婦女基金會表示，根據日本、韓國、英國、瑞士、加拿大、紐西蘭等國近年的調查報告指出，有80％以上的性暴力案件沒有報案，而多數國家未報案的比例更超過9成。

且根據加拿大2019年的研究更指出，性侵受害者不向警方報告受害的原因，有43％認為犯罪者不會受到應有的懲罰，34％表示感到羞恥或尷尬，25％認為自己不會被相信，而有19％認為舉報會給家人帶來恥辱。

現代婦女基金會執行長范國勇說，這些研究和台灣的經驗相似，台灣近年沒有全國性的未報案數據可參考，但若以每年約1萬件的通報，再參考國外數據來推估，一年發生的性暴力案件可能多達3萬至20萬的犯罪黑數。

范國勇也提到，從現代婦女基金會107年至110年的服務數據中可以看見，願意向基金會尋求協助的受害者中，仍有1/5在案發半年以後才正式求助，被害者對外求助的遲疑也可能使其後續司法及復原之路走得更為辛苦，令人憂心。

現代婦女基金會近年推動反性侵倡議，也蒐集到許多不願求助的被害者故事，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，這次「迴路」企劃是和6名性侵被害者共同完成的，當被害者知道是由吳可熙扮演自己，都感到非常激動，就好像他們親自來到記者會述說自身困境，也更有勇氣面對自己的復原之路。

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現代婦女基金會表示，「迴路」取自性侵事件對被害者造成的身心創傷、生活困境與社會溝通互動的障礙，像是無限迴圈，讓發出的求助訊號無法好好被傳達出去，而影響後續的復原旅程。

基金會呼籲社會大眾能同理被害者，後續也將結合文學及平面攝影作品舉辦展覽，邀請社會大眾從願意相信，進而理解被害者困境，也希望民眾能以實際捐款支持「展心復原計畫」，讓基金會長期幫助受害者踏上復原之路。（編輯：陳清芳）1110510