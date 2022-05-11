首波梅雨將至 經濟部要求監測水情防範致災性降雨

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（中央社記者曾智怡台北11日電）今年首波梅雨鋒面將至，經濟部水利署表示，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各區水資源局及水庫單位每日三查水情，密切瞭解天氣預報變化，細緻調控水量，並掌握劇烈天氣可能帶來的致災性降雨。

氣象專家吳德榮今天指出，最新模式模擬顯示，13日至16日首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，以及累積致災性降雨。

經濟部水利署上午發布新聞稿表示，經濟部長王美花昨天聽取水利署報告防汛整備作業及各項因應作為，並要求水利署務必做好、確認各項整備措施，掌握劇烈天氣發展訊息，對於可能帶來的致災性降雨，需與地方政府密切連繫，提前部署防災人力及器材，即時傳遞各項災害預警。

水利署長賴建信表示，各項防救災能量逐年顯著提升，水利建造物安全檢查部分，雖然在建工程及重點防汛工程已整備完成，仍要求各河川局、水資源局務必再三確認各項工作、並演練風險情境，例如近期北區水資源局於石門水庫進行溢洪道閘門無法開啟緊急應變處置演練等。

賴建信指出，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化，水資源局細緻調控水量，充分運用水資源。

水利署對於防汛高風險地區已預布抽水機降低危害，全台共1554部移動式抽水機可供運用、68座滯洪池將預留滯洪空間、189座抽水站均可正常運作；全台已設置1802支淹水感測器，並介接公路局、地方政府各種監視器，掌握災情動態。

另外，河川局將善用1595名防汛護水志工與地方政府520個防災社區，希望藉由自助互助力量，提升全民自主防災能力。（編輯：郭無患）1110511