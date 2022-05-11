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共同抗疫 南亞科捐5萬劑快篩試劑予新北市政府

2022/5/11 11:27
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（中央社記者張建中新竹11日電）本土疫情升溫，快篩試劑需求激增，南亞科今天宣布，捐贈5萬劑家用快篩試劑予新北市政府，協助提升防疫能量。

南亞科總經理李培瑛表示，本土疫情持續升溫，防疫需要各界一起合作才能成功。南亞科至今已發起多項防疫專案，這次捐贈5萬劑家用快篩試劑予新北市政府，共同強化整體防疫韌性，為台灣防疫盡一份心力。

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南亞科去年6月捐贈醫用快篩試劑3200劑以及防疫物資包2000組（內含抗菌噴霧及防護面罩）予新北市政府。2021年6月還與林口長庚醫院合作在公司設立快篩站，設立期間累計5552人次參與快篩，確保員工與合作夥伴的安全與健康。

此外，為響應新北市政府偏鄉教育「共學、共享、共好」政策，南亞科2021年8月贊助「跨越學制、在地就學」專案中的5校群26所學校，總計約2000名學生，添購疫情期間遠端教學視訊直播設備。（編輯：林淑媛）1110511

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