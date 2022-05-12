3對象快篩陽即確診上路首日 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北12日電）國內COVID-19本土疫情持續，今天起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明最新疫情及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬7188例本土個案，創下單日新高，其中新北市增加1萬9620例最多，確診個案中新增60中症、9重症，8例死亡個案。病例數屢創新高，今天新增個案是否突破6萬大關備受矚目。

台灣婦產科醫學會近日對外表示，國內近期每日約新增300名孕婦確診COVID-19，呼籲建立孕婦輕中重症分流指引，分流指引將於昨天下午已召集婦產科專家開會討論，相關決議將是今天下午記者會焦點之一。

本土確診個案增加，據COVID-19口服抗病毒藥物每天領用情形，10日輝瑞口服藥Paxlovid開立526人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋278份人，共開立804人份，較9日開立的1037人份少。中央透過簡化開立流程，盼提高給藥效率，昨天開立藥數是否突破9日數據，也是今天記者會關注焦點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多。根據指揮中心統計，截至5月10日，本土確診個案42萬809人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計748例、占0.18%，重症累計146例、占0.03%，中重症累計166例解除隔離。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110512