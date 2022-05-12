班班有冷氣設竣工銘牌 潘文忠：是感謝廠商

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（中央社記者陳至中台北12日電）行政院推動「班班有冷氣」，趕在今年夏天前完成各校冷氣設備與電力改善，但傳出要求各校設置「竣工銘牌」。教育部長潘文忠今天解釋，是要感謝幫忙施作的廠商。

潘文忠到立法院教育及文化委員會做雙語教育、本土語言教育、班班有冷氣等專題報告，中國國民黨籍立委林奕華質詢時質疑，「班班有冷氣」完工後，各校被要求設置竣工銘牌，並不合理。

林奕華說，她不是很認同上述作法，「以後是不是每一個工程完工後，都要放個銘牌」，應讓各校自行決定。

對此，潘文忠澄清，銘牌感謝的是施作廠商，這次電力改善和冷氣工程，共同來協助的廠商非常辛苦，把原本應該要2年半的工程，縮短到1年多完成。

潘文忠在書面專題報告中指出，「班班有冷氣」在今年夏天來臨前完成，不分城鄉都有冷氣吹，同時也協助各校改善電力系統，兼顧學生舒適的學習環境，以及維護校園用電安全。

潘文忠提到，學校使用冷氣新增的電費及後續維護、汰換經費，已納入行政院一般性補助款辦理，可大幅減輕家長負擔。（編輯：管中維）1110512