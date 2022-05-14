71歲中高齡轉換跑道 獲日本餐飲廠商青睞

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）隨退休年齡越來越晚，銀髮族退休再就業也會想轉換跑道，71歲的廖哥原在印刷業工作，後來也擔任計程車司機長達10年，在銀髮中心協助下，成功進入日本餐飲企業工作。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿，分享一名銀髮族成功轉換跑道的案例故事。

銀髮人才資源中心指出，71歲的廖哥思緒清晰、談吐沉穩，他曾於印刷業工作超過20年，過去更有10多年計程車司機的工作經驗，近來因為已屆執業年齡上限而不能再以開計程車為業，需要轉換職業跑道。

銀髮中心說，廖哥除了希望換個有穩定收入的工作，也想以就業方式重新參與社會，藉此提升自我價值感，於是在朋友推薦下至銀髮中心尋求幫助，期待能夠媒合到自己理想中的職位。

銀髮中心指出，第一次到銀髮中心的廖哥工作意願高且尋職態度開放，就服員諮詢評估後發現，廖哥個人特質親切誠懇、善於與人溝通，過去在不同產業長久任職的他個性也穩定、肯學習，欲投入的職業類型也皆不設限，便鼓勵其多多把握不同領域的面試機會，並協助檢視、修正及E化求職履歷，持續嘗試推介至一般職場，同時聯絡雇主預約面試。

對於廖哥來說，尋職的過程也是追尋並重新體認自身興趣喜好的旅程，雖然剛開始有些摸不著頭緒，但就在銀髮中心專業就服人員一路支持與陪伴下，幫助他認識自己並重新確認職場道路，在每一次的整裝待發參與中心徵才活動後，終於順利獲得一家日本餐飲企業廠商的青睞。

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銀髮中心說，就服人員後續關懷追蹤廖哥工作現狀，得知廖哥於銜接職場上完全沒有困難，同時因為工作態度積極認真，受到主管相當的肯定。

銀髮中心表示，銀髮族要踏入新職場，若能大膽迎接新事物的挑戰，便能開創意料之外的職業技能，中心提供一案到底服務模式，由專人幫助分析個案現況盤點其在勞動市場上的優勢，並為其提供職前準備，盼為銀髮族開展下半場職涯。（編輯：張芷瑄）1110514