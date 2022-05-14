陳時中：研議口服藥綠色通道 加速確診者用藥

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天共開立1419份COVID-19口服藥創單日新高，也正研議「綠色通道」，例如先發處方證明、待PCR陽性可直接領藥，明天將邀地方政府討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，單日確診病例已連續多日突破6萬例大關，染疫的居家照護者若為高風險族群，可視訊看診領藥或請親友代為看診領藥，但仍有醫師、民眾反映實務上有困難。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天口服藥共開立1419人份，再創單日新高，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）共1038份、默沙東的「莫納皮拉韋」381份。

陳時中說，從口服藥領用數量來看，領藥程序應該有越來越順暢，後續也會研究「綠色通道」，盼再加速開藥、領藥程序，例如先發給處方證明，只要PCR陽性就能即時領藥，預計明天會和地方政府討論。

另外，最近網路流傳「輝瑞COVID-19口服抗病毒藥物（Paxlovid）在美國不需要醫師處方箋，僅需要藥事人員確認符合適應症，即可於大賣場藥局購買」。

陳時中指出，經查美國染疫民眾也須經醫師診療、開立處方箋後，才能到藥局購買藥品，與台灣規劃相同，呼籲民眾不要輕信網路謠言。

有媒體詢問，是否有民眾因錯過口服藥5天用藥規定，導致演變成中重症。陳時中表示，由於沒有實驗組與對照組，無法回答這個問題，也強調用藥和中重症是發生率的問題，有人沒吃藥也沒有中重症，也有人吃了藥還是中重症，但仍會儘快讓符合用藥資格的民眾5天內使用到藥物。（編輯：陳政偉）1110514