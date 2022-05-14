新北聯醫篩檢陽性率9成7 侯友宜：卡在等PCR

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新北市長侯友宜14日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中，持續喊話盼中央同意全面讓快篩陽視同確診，以降低醫護人員負擔。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月14日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北14日電）新北市府今天表示，統計新北聯合醫院社區篩檢站的PCR總陽性率為9成7，新北也是染疫高風險區，盼中央同意快篩陽視同確診，以降低醫護人力沉重負擔，專心照顧中重症。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，今天下午舉行，並公布新增2萬1336人確診，居家隔離2萬5891人列管，居家照護執行中10萬3647人；疫情仍處高峰期，人數持續上升，有9成確診者選擇居家照護，總照護人數將近15萬人。

市長侯友宜說，新北有全國最多的社區篩檢站，36處社篩站總篩檢量達到70萬人次以上。統計5月9至13日，新北市立聯合醫院的篩檢總陽性率為97.04%，意味快篩陽幾乎等同確診個案。

侯友宜說，新北市就是中央流行疫情指揮中心所定義的高風險區，希望聽進第一線基層與醫護心聲，不限身分將快篩陽視同確診，放寬認定可讓民眾一次到位，對有醫療需求者可立即由醫師快速診斷、治療、給藥。

總統蔡英文13日召開防疫諮詢會議，指示3大防疫原則，包括在北北基桃優先增設大型篩檢站；侯友宜說，已經由衛生局與中央規劃在汐止區、三重區設置2處，但設再多篩檢站也不能完全解決問題。

他說，快篩陽的民眾就是卡在等待社篩站採檢PCR這一關，畢竟醫療人力與量能有極限，篩檢能量牽扯到醫事人員要全部投入，每開一條篩檢線少則投入11人，以篩檢陽性率證明快篩陽幾乎等同確診，沒必要浪費人力檢測PCR。

侯友宜說，身體不舒服的民眾，風吹日曬下惶恐不安的等待，又要經過卡卡的法定傳染病系統，情何以堪。且新北已有36處篩檢站，再增加量，只有造成很多醫事人員負擔。現在目標是中重症、高危險族群，戰略應明確，因地制宜有所變通，盼中央儘速同意由新北先實施快篩陽等同確診。（編輯：張銘坤）1110514