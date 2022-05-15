教團籲中小學停課2週 教部視疫情滾動評估修正

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（中央社記者許秩維台北15日電）立法院法制局和教育團體建議中小學停實體課2週或至學期末，教育部今天表示，相關措施將配合疫情指揮中心，並視疫情發展滾動評估修正。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，媒體報導，立法院法制局日前提出研究報告，建議高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性，避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

全國中小學校長協會今天發布新聞稿，建議在這週末國中會考結束後，自5月23日起停實體課2週到6月5日，避開疫情高峰，若屆時疫情仍嚴峻，再評估是否暫停實體課至學期末；全國教師工會總聯合會則認為，可評估暫停實體課至5月底或學期末。

教育部透過文字回應，中央流行疫情指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變；教育部也自該日起調整校園授課方式，以「確診個案」為核心，以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課等措施，並取消全校暫停實體課程規定。

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教育部提到，如學校暫停實體課人數增加，造成課務運作困難，學校可考量運作量能調整授課方式，先規劃同步、非同步等彈性做法，以利未到校學生居家線上學習；家長如基於防疫目的，為子女向學校請假，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入出缺席紀錄，也不扣學業成績。

為顧及學生受教權及家長照顧等需求，教育部指出，會持續請學校落實各項防疫措施，提供師生健康安全的就學環境，至於後續校園相關措施，將配合疫情指揮中心並視疫情發展滾動評估修正。（編輯：管中維）1110515