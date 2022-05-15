台鐵：月薪低於33K員工數僅7.7% 非逾半數

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵今天澄清外傳逾半台鐵員工每月固定薪資不到新台幣3萬3000元的說法，實際上是全員工數的7.7%。

台鐵發布新聞稿，說明台鐵111年度調薪4%，通過高普考的高員級人員每月固定薪資4萬7730元至7萬9020元，員級人員3萬9730元至6萬5410元，佐級人員3萬7320元至5萬8280元。

台鐵自行招募、不具公務員身分的營運人員部分，營運專員每月固定薪資3萬7950元至5萬5500元，營運員3萬2890元至4萬7050元，服務員3萬500元至3萬8810元，服務佐理2萬6960元至3萬1890元。

台鐵說，每月固定薪資低於3萬3000元者僅佔全體員工數7.7%，而台鐵員工除每月固定薪資外，另依不同業別及從事職務屬性，分別支領獎金、津貼、費用等非固定性給與，總計有16項，例如擔任危險職務者再加給危險職務津貼、乘務人員支領乘務旅費及安全獎金、輪值夜班再加給延長工時及夜點費等，員工實領薪資多較固定薪資高。

另有報導指台鐵今年1至3月離職204人，台鐵說明，110年底員工人數1萬5881人，111年3月底員工人數1萬5677人，差距204人，其中退休有148人，離職（含商調至其他機關）是56人。

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台鐵說，預算員額有1萬7361人，今年3月實際員工數1萬5677人，扣除留職停薪119人後，實際缺額為1565人。其中資位人員（公務人員，需提年度鐵路特考或高普初等考遴補）為1199個名額，已提列111年鐵路特考或高普初考遴補；非資位人員，可由台鐵視業務需要自行辦裡甄試遴補為366名，已自今年5月起陸續遴補。

台鐵表示，不鼓勵人員優退，正積極爭取申辦112年鐵路特考，補充員工退離所需人力。未來公司化後人力改由公司招考，將更能因應業務需求加速辦理人力增補。（編輯：李錫璋）1110515