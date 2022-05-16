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清華校長宿舍改幼兒園 延攬優秀青年學者添利器

2022/5/16 10:53（5/16 11:16 更新）
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為延攬優秀青年學者，國立清華大學校長高為元將位於校園內的校長宿舍，改作為清華教職員子女幼兒園。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月16日
為延攬優秀青年學者，國立清華大學校長高為元將位於校園內的校長宿舍，改作為清華教職員子女幼兒園。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）為延攬優秀青年學者，國立清華大學校長高為元將位於校園內的校長宿舍，改作為清華教職員子女幼兒園，盼讓校方攬才及留才更添優勢。

清華大學今天發布新聞稿表示，校內教職員子女幼兒園將招收3至5歲2班共60名幼兒，近日已完成經營法人公開甄選，即將進行房舍整修，預計明年開園。

清華指出，幼兒園將優先招收清華教職員工子女，若有餘額也將開放招收社區中低收入、特殊境遇等弱勢家庭子女。

清華表示，校長宿舍位於校本部的東院，鄰近工研院光明新村，是清華大學1956年在新竹復校時落成的第1批校舍，在台復校首任校長梅貽琦及徐賢修、劉炯朗等前校長都曾居住過，在清華人心中是極具意義的歷史建物。

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清華大學指出，校長宿舍為傳統日式建築，建坪約42坪，座落在百年榕樹、松樹環繞、花草扶疏的院落中。局部整修除活化校長宿舍，還包括隔壁的1戶教師宿舍，中以風雨走廊相連。

高為元於新聞稿中表示，他與太太都是大學教授，小孩在4個月大就送幼兒園托育，深知幼兒園對家長的重要性，清華大學今後的快速發展急需延攬優秀青年教師，希望藉幼兒園的成立，能讓其無後顧之憂地安心研究教學。（編輯：戴光育）1110516

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