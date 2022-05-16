第4劑開打 新北：6月派員至長照機構接種

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（中央社記者王鴻國新北16日電）第4劑疫苗今天是開打首日，新北市經盤點近3000人符合接種資格；至於長照機構長輩因1月接種追加劑，6月才符合接種資格，市府將派人到機構施打，以減少長輩外出染疫風險。

侯友宜今天視察五股老人公寓行程時接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第4劑開打，符合接種第4劑資格需要打滿3劑5個月、150天，因此，經盤點近3000人符合標準。

他表示，最重要的是大部分長照機構長輩都從6月起才會符合接種資格。因此，市府將自6月起派衛生醫療團隊進到長照機構來為長者來服務，減少他們出來的風險。市府會全力以赴，讓第4劑的追加劑施打可以達到一定的比例。

衛生局表示，COVID-19疫苗第4劑需符合已接種追加劑間隔滿5個月以上，且為65歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，截至5月底止，新北約3000人可接種。

衛生局表示，新北市府今年1月派員到所有長照機構為住民接種追加劑，因此，將自6月起再派員到各長照機構施打第4劑疫苗。（編輯：卞金峰）1110516