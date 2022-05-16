17日起天氣漸好 20日再變天週末防大雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局表示，預計明天白天起天氣好轉，直到19日都是水氣較少、逐日回溫的天氣；20日起開始變天，週末水氣增，西半部及基隆北海岸可能有大雨發生。

中央氣象局今天下午持續發布豪雨特報，水氣偏多，花蓮縣、台中市及南投縣山區可能有局部大雨或豪雨發生，新竹縣、苗栗、台東（蘭嶼）、基隆北海岸地區及雲林、嘉義、高雄、北部山區亦有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方、落石。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天開始到19日天氣轉好，降雨只到明天清晨，以山區為主，明天白天轉乾速度很快，溫度也會明顯回升，只有迎風面東半部短暫陣雨，西半部轉為多雲，偶有陽光。

黃恩鴻指出，18、19日會更熱、更溫暖，但水氣稍多，大台北、東半部、恆春半島迎風面可能會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，20日算是天氣轉變的時間點，21、22日水氣影響最明顯，23日再好轉。20日北部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，降雨較明顯，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨，大部分時間是多雲。

黃恩鴻提到，21、22日降雨明顯，西半部及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，也可能會有大雨發生，其他地區則是不定時陣雨；23日水氣減少，僅東北風迎風面的北部、東半部有短暫陣雨，其他地區則是局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，今天北台灣高溫約攝氏16至19度，明天白天就會回升到22、23度，其他地區大致上都是26度以上；18日之後北部高溫可達28、29度，其他地區都有機會出現30度左右高溫，各地低溫也都會回到20度以上，回到溫暖偏熱的天氣型態。（編輯：唐聲揚）1110516