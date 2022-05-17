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0+7新制上路 教職員工自主防疫期間原則不到校

2022/5/17 16:11
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（中央社記者許秩維台北17日電）「0+7」新制今天上路，教育部表示，教職員工若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，可免居隔並自主防疫7天，但自主防疫期間仍以不到校為原則。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，放寬確診者的同住家人居隔規定，自5月17日起，完整接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，可免居隔並採7天自主防疫，但自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。

全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，「0+7」新制上路，打滿3劑疫苗、快篩陰性可免隔離，但教師若為密切接觸者，打滿3劑、快篩陰性就可到校上課嗎？這可能會讓家長不放心或引起恐慌，群起幫孩子請假，呼籲「0+7」新制要有配套。

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教育部今天透過文字回應，高中以下學生均尚未接種第3劑疫苗，因此尚不適用「打滿3劑可免除居家隔離」；考量學校為高風險群聚場所，學生仍維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，且自主防疫期間仍以不到校為原則，於自主防疫期滿且快篩檢測陰性後才可上學。

教育部提到，教職員工若為密切接觸者且未打滿3劑疫苗，仍要居隔3天、自主防疫4天，自主防疫期間以不到校為原則；教職員工若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，依「0+7」新制，可免居隔並自主防疫7天，但自主防疫期間仍以不到校為原則，不到校期間，可採彈性措施進行遠距教學。（編輯：張雅淨）1110517

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