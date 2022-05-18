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NCC1/300

亞太電信收訊範圍擴大 偏遠地區可使用中華電3G

2022/5/18 17:36（5/18 18:30 更新）
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NCC 18日審議通過中華電信、亞太電信頻率共用案與改配案，亞太電信用戶可以使用中華電信3G行動語音服務，並在偏遠地區漫遊中華電信網路。（中央社檔案照片）
NCC 18日審議通過中華電信、亞太電信頻率共用案與改配案，亞太電信用戶可以使用中華電信3G行動語音服務，並在偏遠地區漫遊中華電信網路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC今天審議通過中華電信、亞太電信頻率共用案與改配案，以及遠傳電信、亞太電信頻率改配案。亞太電信用戶可以使用中華電信3G行動語音服務，並在偏遠地區漫遊中華電信網路。

所謂改配就是把自己的特定頻段改給對方使用。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過中華電信、亞太電信共用中華電信2100MHz頻段頻率及亞太900MHz頻段頻率改配中華電信申請案，並通過遠傳電信2600MHz頻段及亞太的700MHz頻段頻率相互改配申請案。

NCC表示，三家電信業者除了就服務品質提升、涵蓋率提升、多元資費方案回饋、偏鄉遠距醫療及教育之5G垂直應用投入規劃等面向，做出兩項具體承諾。

NCC表示，第一，在3G網路關閉期程部分，中華電信與遠傳規劃在2024年第2季關閉3G網路，以節約能源、降低碳排放，善盡企業社會責任；第二，提升涵蓋率部分，中華電信、遠傳電信、亞太電信都承諾增加建置基地台數量共近2700台，擴大綿密訊號涵蓋，提供消費者優質體驗。

NCC表示，本次核准亞太900MHz頻段（905 - 915MHz / 950 - 960MHz）改配中華電信使用，中華電信在900MHz頻段有更多連續頻寬，將發揮最大頻率使用效益，並與中華電信共用2100MHz頻段（1960 - 1965MHz / 2150 - 2155MHz），亞太用戶可使用中華電信之3G行動語音服務，並且在偏遠地區漫遊中華電信網路。

另外，NCC核准遠傳2600MHz頻段（2595 - 2620MHz）及亞太700MHz頻段（723 - 728MHz / 778 - 783MHz）相互改配，兩公司在該頻段將有更多的連續頻寬，進而提升整體頻譜使用效率及優化服務品質。

NCC強調，期盼三家公司透過頻率改配及共用合作，能提升台灣整體基礎建設速度，提供消費者更佳服務品質，以滿足各種應用需求，並且節省網路建置維運成本與能源消耗，善盡企業社會責任，提升一定程度公共利益。（編輯：潘羿菁）1110518

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