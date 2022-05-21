小行星接近地球恐被撞擊？北市天文館：免驚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）北市天文館表示，國際媒體報導，27日將有「具潛在撞擊威脅」小行星接近地球，不過天文館表示並非新鮮事、更沒有撞擊危險，完全不必擔心。

台北市立天文館新聞稿表示，所謂「具潛在撞擊威脅小行星」（Potentially Hazardous Asteroid, PHA）是指當其與地球軌道最接近時，距離可達0.05天文單位以內，約750萬公里，或月球平均距離的19.5倍，且直徑達140公尺以上的小行星。

天文館說，截至目前為止，已經被發現的PHA有2280顆之多，還在不斷增加中。27日晚間10時左右最接近地球的這顆PHA是（7335）1989 JA小行星，它的直徑估計約930到1180公尺之間，有台北101的兩倍大。

不過，這次離地球最近時也還有402萬公里之遙，比月球還遠10.5倍，所以對地球完全不構成任何威脅。

天文館表示，其實每年PHA接近地球的次數遠比大家想像來得多，光是在2022年，與地球距離近到0.05天文單位以內的就有14顆，最接近的是在12月28日的2010 XC15小行星，距離只有0.005162天文單位，也就是77萬公里左右，僅相當於月球的兩倍遠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於在未來150年內最接近地球的則是直徑約370公尺的毀神星（99942）Apophis，它在2029年4月14日將以4萬公里的超近距離擦過地球，幾乎達到同步衛星的高度，不過目前科學家暫時排除了撞擊的可能性。

據估計，在這兩千多顆PHA中大約只有156顆的直徑大於一公里，屬於大型PHA，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能會造成全球性的地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件。但也不用過於擔憂，因為這樣的事件平均每44萬年才會發生一次。（編輯：方沛清）1110521