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全國大專校院環保節能車大賽 大葉大學奪雙冠

2022/5/21 17:52（5/21 18:06 更新）
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第30屆全國大專校院環保節能車大賽21日在財團法人車輛中心登場，為考驗車輛性能，主辦單位特別在賽道上設置減速丘，參賽車輛小心翼翼通過。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年5月21日
第30屆全國大專校院環保節能車大賽21日在財團法人車輛中心登場，為考驗車輛性能，主辦單位特別在賽道上設置減速丘，參賽車輛小心翼翼通過。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年5月21日
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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）第30屆全國大專校院環保節能車大賽，今天在財團法人車輛中心登場，全台10所大學13支隊伍的環保節能車在賽道競爭，比賽結果下午出爐，大葉大學拿下動態競賽及節能組雙冠。

由中華民國自動機工程學會台北分會舉辦的「第30屆全國大專校院環保節能車大賽」，在財團法人車輛研究測試中心登場，參賽車輛先進行靜態展示，讓評審針對車輛設計部分進行評分，緊接著在車輛中心內賽道進行動態競賽。

主辦單位為考驗車輛性能，特別在賽道上設置減速丘；有參賽車輛對性能有信心，看到減速丘仍加速通過，但也有車輛經過減速丘時因車身震動太大，車門被震飛，工作人員趕緊要求車輛停在賽道旁進行維修，安全無虞再重新加入比賽。

中華民國自動機工程學會秘書長劉坤一對中央社記者表示，這次比賽重點除了環保節能車性能競賽外，會場安排參賽學校學生進行交流，相互分享經驗，也希望讓平時在課堂學習的學生有實作機會。

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劉坤一指出，環保車大賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦2年，以往有參賽學校為爭取佳績，學長還會把賽道路況等資料製作成手冊，交接給學弟，希望學弟維持得獎優良傳統，而多間參賽多次的學校也都希望今年能恢復舉辦比賽。

主辦單位指出，這屆環保節能車大賽主題為車輛智能化、電動化潮流，競賽全面採用馬達驅動的純電動車；比賽結果在下午出爐，大葉大學奪下動態競賽組冠軍及最佳節能獎，車輛製作冠軍被台北科技大學拿下，長庚大學則獲得最佳創意設計獎。（編輯：黃世雅）1110521

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