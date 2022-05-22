桃園65歲以上長輩市府擬普放2劑快篩 協助防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦22日表示，為了讓長者能夠提早快篩提早得到照顧，市府決定讓全市超過30萬名的65歲以上長者，每人都可獲得2劑快篩，衛生局跟民政局會盡速訂出發放方式。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長鄭文燦今天指出，市內每名逾65歲長者將發放2劑快篩試劑，守護健康；低、中低收入戶，也將以戶為單位，每戶發放2劑快篩。衛生局、民政局會盡快訂出相關發放方式。

中央流行疫情指揮中心公布桃園市今天新增1萬1168例本土確診個案，鄭文燦下午在桃市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會表示，桃園市今天確診案數增加，65歲以上長者確診比例有提升，分析中重症的個案，大部分都是長者為主，因此市府提醒長者，一定要完整接種COVID-19疫苗。

鄭文燦說，為了協助長者快篩防疫、方便能提早得到照顧，在衛生局自行採購快篩試劑部分，市府決定讓全市超過30萬名的65歲以上長者每人都可獲得2劑快篩試劑，衛生局、民政局會盡速訂出相關發放方式。

鄭文燦指出，至於中低收入戶、低收入戶、獨居長者及街友等，原本是由14個家庭服務中心視需求提供公費快篩試劑。經研究後，市府決定針對低收入戶及中低收入戶，以戶為單位，每戶發放2劑快篩。

鄭文燦說，在原鄉的部分，除了藥局提供的實名制快篩試劑販售，復興區衛生所準備2000劑的快篩試劑，民眾有防疫需求，復興區公所可以支援。

鄭文燦表示，在COVID-19疫苗接種部分，桃園市府將於26日及28日再開設專案接種，預計開設25處社區接種站，提供包括18歲以上的莫德納（Moderna）疫苗，以及12歲以上輝瑞（BNT）疫苗接種服務。

鄭文燦指出，至於學生部分，25日開始，市內國小第1劑輝瑞兒童疫苗、國高中生的第3劑BNT疫苗，基本上是以到校集中接種為原則；如果有12歲以上到18歲間自行到接種站的學生，須有家長陪同；12歲到17歲青少年，目前追加劑只能打BNT疫苗。

鄭文燦說，市府除了醫院篩檢站外，每個生活圈都設置社區採檢站，採取「長者幼兒PCR（核酸檢測）三合一綠色通道」方式，明天起擴大到12歲以下、65歲以上，有10個採檢站會採取這樣做法，同行家人也可同時使用服務，快速完成「採檢、看診、取藥」，降低醫院負擔。

鄭文燦表示，增設三合一採檢站，是希望民眾若快篩陽性或有採檢需求可就近採檢，所以市府採取「普設社區採檢站」方案，實施結果很順暢，若其他縣市要來看桃園市的採檢站，市府也願意分享「桃園經驗」。（編輯：戴光育）1110522