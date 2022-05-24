自營業者確診須關懷服務 增職業工會聯繫管道

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）為確保自營作業者或無一定雇主勞工在確診居隔期間能獲得關懷服務，勞動部今天宣布新增職業工會管道，讓勞工打不通服務專線時，可透過工會反應給地方勞政機關獲得關懷服務。

為了完善自營作業者及無一定雇主的勞工關懷服務網絡，勞動部今天發布新聞稿，宣布將結合職業工會、地方勞工局（處）、勞動力發展署各分署與相關就業中心，提供關懷服務資訊及協助，攜手照顧自營作業者及無一定雇主的勞工在確診居家照護期間所需協助。

勞動部勞動關係司科長劉政彥告訴中央社記者，由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，自營作業者及無一定雇主的勞工朋友在確診居家照護期間時，會希望透過各地方政府成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心的服務專線，獲得生活、醫療、心理等需求照顧。

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不過，由於近期疫情的急遽擴大，為了確保自營作業者及無一定雇主的勞工朋友，在居隔期間的關懷服務不會被遺漏，劉政彥表示，今天已經發文給各職業工會，除了透過各職業工會將關懷服務資訊轉知會員外，也提醒勞工如果一時難以與關懷中心取得聯繫時，可透過所屬工會協助聯繫反映到地方勞工局（處），讓勞工可以順利獲得協助。

此外，劉政彥也提到，勞動部勞動力發展署各分署與相關就業中心目前已建立自營作業者及無一定雇主的勞工關懷服務網絡可提供協助，若勞工有需求，也可以透過所屬各職業工會了解。（編輯：陳政偉）1110524