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澎湖增125例確診 4個月大男嬰染疫

2022/5/24 17:02
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（中央社澎湖縣24日電）澎湖縣政府今天公布新增125例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，皆為輕症，其中18例是學生，年紀最小的4個月大男嬰也確診。

澎湖縣政府表示，澎湖今天新增案例中，收治於三總澎湖分院有3例，集中檢疫所2例，其餘120例均採居家照護。全縣累積確診1731例，已有951人康復出院或解除居家照護，收治中有780人，其中住院有3人、集中檢疫所有10人、居家照護有767人。

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縣府指出，新增的125例中，有2例為外籍人士，1例非澎湖籍，其餘122例皆為澎湖籍，其中學生有18例，澎湖科大2例、馬公高中4例、澎湖海事1例、國中小（含幼兒園）11例；馬公五德社區公共托育家園則有2例收托幼兒染疫，校（園）方均已完成清消等防疫措施。

縣府表示，今天確診案例中，以20至29歲年齡層共21人最多，年紀最小的是4個月大男嬰，年紀最長的為93歲女性，兩人皆為輕症，採居家照護。（編輯：張雅淨）1110524

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