捷運萬大線二期闖關環評 民團控應先進行環現差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院環境保護署環評大會預計25日下午審查捷運萬大線第二期工程，當地自救會、環團上午前往環保署前拉布條抗議，並遞交公民訴訟告知書，指出本案逾3年未開發，在完成環現差程序前不應開發、要求退回小組再審。中央社記者張雄風攝 111年5月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）環保署環評大會預計今天下午審查捷運萬大線第二期工程，當地自救會、環團則在上午到環保署遞交公民訴訟告知書，指出本案逾3年未開發，在完成環現差程序前不應開發、要求退回小組再審。

行政院環境保護署今天下午將召開環境影響評估審查委員會第420次會議，審查「萬大－中和－樹林地區捷運系統環境影響說明書第3次環境影響差異分析報告（第二期工程）」。

金城公園綠地保留自救會、土城國小家長自救會及環保團體今天上午至環保署前抗議，並提交公民訴訟告知書，希望本案由大會退回小組再審。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說明，若開發案通過環評後3年內未開發，應進行「環境現況差異分析（環現差）」。原計畫在97年7月2日通過環評，行政院99年核定採分2期開發的方式，而本案是在107年10月17日核定第二期工程財務計畫，到去年10月17日已滿3年，就應進行環現差，未審查通過前不得開發。

蔡雅瀅舉例，原計畫拆分成2期開發其實是有先例，如觀塘開發案，先後拆分為「觀塘工業區」及「觀塘港」，而觀塘港也是同步進行環現差及環差，通過後始得開發。

此外，蔡雅瀅指出，在今年3、4月間開發單位已先後於樹林、土城進行樹木移植工程，明顯違法。綜整以上原因提出公民訴訟告知書，要求環保署依法裁罰，並限期要求開發單位辦理環現差、暫停開發行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

當地居民鄭小姐出面控訴，捷運局自第4次小組審查至今，與當地居民、NGO團體完全是「零說明」，對於環委「善盡溝通」的要求完全是「陽奉陰違」；再次表達反對本路線「截直取彎」、破壞金城公園老樹。

環保署也派員接受民團遞交公民訴訟告知書，並表示依法將於60天內回覆；而今天下午的環評大會也會將內容轉知環評委員，民眾也可在會中登記發言、表達意見。（編輯：張芷瑄）1110525