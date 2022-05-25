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北市估疫情洪峰已過 高原期可能再4週

2022/5/25 16:50（5/25 17:03 更新）
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台北市長柯文哲25日表示，北市COVID-19疫情洪峰應該已過、高原期可能還要再4週。圖為24日中正紀念堂車來速篩檢站民眾排隊進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲25日表示，北市COVID-19疫情洪峰應該已過、高原期可能還要再4週。圖為24日中正紀念堂車來速篩檢站民眾排隊進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市長柯文哲今天表示，北市COVID-19疫情洪峰應該已過、高原期可能還要再4週。至於北市各級學校下週是否繼續遠距教學，北市府表示，等提到指揮中心會議、市長拍板後明天下午公布。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲、副市長蔡炳坤皆確診，採視訊與會。

柯文哲宣布北市今天增加9085例本土病例，而統計到昨天晚間6時，2570個專責病床中還有851個空位，住院222人、出院197人。柯文哲表示，要連續多天出院人數大於住院人數，疫情才真正開始往下走。

柯文哲說，北市疫情高峰應該落在上週，「已經過了」，現在問題是高原期要維持多久，從過去其他國家的經驗來看約還要4週，現在北市每天約萬人確診，醫療量能一定夠，甚至還可以支援鄰近縣市，也因此沒有繼續要求擴充專責病床，怕擠壓其他醫療需求。

柯文哲並表示，快篩陽性經醫事人員確認後即確診政策明天上路，呼籲65歲以上民眾、或是不到65歲但免疫力低下民眾至各醫院防疫急門診拿抗病毒藥物，車來速不給抗病毒藥。

柯文哲指出，由於醫生要問診才能開抗病毒藥，平均一個人要花15分鐘，絕對不適用車來速、會大塞車，較適合輕症民眾拿發燒止痛等簡單藥物，此外民眾也可多利用視訊診療或是請親友拿檢體代拿藥。

副市長黃珊珊補充，車來速因為有動線問題，會跟醫療團隊討論，預計下週會有車來速轉型的進一步規劃。

此外，由於北市各級學校包含幼兒園本週停止實體到校、採遠距教學，外界關心是否下週繼續實施。

副市長蔡炳坤表示，要考量到疫情狀況、學生疫苗接種狀況及首都生活圈合作，都要跟新北市及教育部討論。今天教育局已跟家長團體、校長協會、教育團體、私幼協會等溝通，已有一些腹案，等明天提到指揮中心會議上討論、柯文哲拍板後，明天下午宣布。

至於端午節後到學期結束如何因應，蔡炳坤表示，會本著新常態精神滾動式修正。（編輯：張銘坤）1110525

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