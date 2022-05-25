嘉市緊急調度輝瑞兒童疫苗 26日起合約診所開打

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市5至11歲尚未接種COVID-19疫苗兒童有1萬4000餘人，嘉義市長黃敏惠表示，市府今天緊急調度疫苗，規劃明天先於輝瑞兒童疫苗合約診所開打，校園集中接種於30日啟動。

黃敏惠今天下午召開線上防疫記者會時表示，關於嘉義市輝瑞兒童疫苗開打期程，中央輝瑞兒童疫苗27日才會到貨8500劑，依嘉義市5至11歲尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗兒童約有1萬4000餘人，明顯不足。

黃敏惠表示，接種疫苗可以降低傳播病毒的可能性，目前有兩種疫苗可供學童施打（莫德納及輝瑞兒童疫苗），在此特別提醒家長，打那一種疫苗都好，疫苗盡早施打，盡早提升兒童自我保護力、降低住院率及重症率。

嘉義市政府衛生局提醒，嘉義市規劃國小以入校集中接種為主，並自30日起施打；幼兒園滿5至6歲幼童可至輝瑞兒童疫苗合約診所接種。

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衛生局指出，家長如欲至21家輝瑞兒童疫苗合約診所接種者，須先向診所預約並攜帶健保卡前往。若接種當天身體不適，或是為確診期間，都可以延期接種，確診者建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種疫苗。疫苗診所名單可至嘉義市衛生局官網查詢。

另外，滿12歲尚未接種的國小6年級學童，如欲接種BNT疫苗（12歲以上為成人劑型），即日起可至63間合約院所接種；也可選擇於30日起在校園集中接種。（編輯：張雅淨）1110525