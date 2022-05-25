全民快篩陽同確診 指揮中心說明3基礎與執行4原則

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）快篩陽性經診斷確診自明天起全民適用，由於快篩約有1至2成偽陽性，指揮中心今天以法理、倫理、學理為基礎，提出新制執行須符合不傷害、利他、自主、公義等4大原則。

國內「快篩陽性經診斷確診」制度，從一開始分階段開放居家隔離、居家檢疫及自主防疫3類對象，到所有65歲以上長者，及原鄉區、偏鄉離島居民，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說，現階段制度已漸漸上軌道，決定擴大至全民適用。

據統計，六都社區採檢站PCR與快篩陽性一致率估計，數據介於80至97%。陳時中說，陽性一致率、偽陽性機率低是擴大全民適用關鍵原因，「這就為何不早一點全國實施」，過去雙北多次提出希望優先上路，恐怕讓各地湧入民眾篩檢，衝擊醫療量能。

指揮中心醫療應變組組長石崇良說，由於擔心快1至2成篩偽陽性可能造成不必要且過當的人身自由限制、不必要投藥引發病人傷害，將從「法理、倫理、學理」3大理論，依學理，全國PCR與快篩陽性一致率達8至9成以上，偽陽性低，以法理、倫理設計配套措施。

另外，透過「不傷害、利他、自主、公義」4大原則，確保快篩陽性經診斷確診者權利。石崇良解釋，不傷害原則是指所有醫療處置都需要考量不傷害病人，不可過度診斷，造成病人接受不必要處置，增加傷害風險。

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石崇良說明，利他原則是指所有治療都有利益與風險，應在兩者間尋求最大利益，考慮快篩陽性、PCR一致率提高，顯示已是執行全民適用時間點；自主原則是所有利害都要充分告知，強化醫病共享決策，讓患者了解可能權利義務關係，是開立藥物、確診過程重要原則。

至於公益原則，石崇良表示，則是確保在防疫、治療資源有限情況下，將受惠人數達最大化，希望明天起全民適用快篩陽性經診斷確診政策實施後，剩餘的PCR檢驗量能可保留，臨床上高度懷疑個案可透過PCR早期確診。（編輯：陳政偉）1110525