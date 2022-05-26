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響應環保政策 麥當勞6月起自備飲料杯折5元

2022/5/26 11:01（5/26 11:51 更新）
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為了鼓勵消費者自備飲料杯，麥當勞26日宣布6月1日起消費者購買含飲料的套餐、單點飲料等，只要自備飲料杯都可現折新台幣5元。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 111年5月26日
為了鼓勵消費者自備飲料杯，麥當勞26日宣布6月1日起消費者購買含飲料的套餐、單點飲料等，只要自備飲料杯都可現折新台幣5元。（麥當勞提供）中央社記者余曉涵傳真 111年5月26日
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（中央社記者余曉涵台北26日電）響應環保署將在7月推行的自備飲料杯政策，台灣麥當勞今天宣布6月1日起，消費者購買含飲料的套餐、單點飲料等，只要自備飲料杯都可現折新台幣5元。

行政院環保署日前表示，自今年7月起，民眾自備飲料杯在連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料時，至少可享新台幣5元價差；並授權地方政府在113年底前提報限用一次用飲料杯期程。

為了鼓勵消費者自備飲料杯，麥當勞今天發布新聞稿宣布，從6月1日起，凡消費者自備飲料杯至餐廳購買飲料或套餐等，無論大中小杯，皆可現折5元，希望透過現金折抵回饋，吸引更多消費者響應，減少一次性廢棄物。

麥當勞提醒，原本的環保杯集點活動將進行至5月31日，累積點數則可兌換至6月底，請消費者留意手邊的集點卡，以確保自身權益。

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麥當勞強調，只有「非一次用飲料杯」購買飲料，才享有優惠，且自備飲料杯的消費者，要透過餐廳櫃檯或得來速點餐結帳，經服務人員確認杯子材質與尺寸適用後，即可抵用。

另外，麥當勞說，去年起與在地社會企業「好盒器」合作，於台南、台北的市區街邊或交通節點，共設置6台「循環杯自助租還站」，方便消費者借用乾淨、消毒過的循環杯，或歸還使用過的杯子。（編輯：張芷瑄）1110526

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