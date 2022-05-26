中小學生課業輔助教材消費糾紛多 教育部將納管

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）行政院消保處今天表示，長達數年的中小學生課業輔助教材動輒數萬元到數十萬元，近年每年申訴案逾百件，行政院已指定教育部為主管機關，盡速研議契約規範，強化保護消費者。

行政院消費者保護處今天發布新聞指出，自民國105年起，中小學生課業輔助教材，包含紙本及數位2種消費糾紛申訴，每年都有100多件，甚至逼近200件，消費金額數萬元到數十萬元，對一般受薪家庭來說實屬可觀。

消保處表示，行政院已指定教育部為主管機關，盡速研訂相關管理機制、訂定型化契約應記載及不得記載事項，藉此強化消費者權益的保障。

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在定型化契約應記載及不得記載事項完成訂定、審查通過、宣布上路前，消保處提醒家長留意，這類行銷常以偏遠地區或弱勢家庭為行銷對象，勸誘購買數年之久的教材，手法如下，宜審慎以對。

消保處舉例，手法包含假藉公益團體等名義促銷，並強調比上補習班便宜，沒有補充、更新教材內容卻稱是配合最新課綱所設計，以及強調有優惠價卻沒告知通訊或訪問交易有解約權的規定，甚至標榜可以分期付款，實則隱瞞須向融資公司辦理貸款付費。（編輯：戴光育）1110526