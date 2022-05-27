台灣獲OIE認可防疫進展 狂牛症力求風險可忽略

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）防檢局今天表示，世界動物衛生組織（OIE）持續認可台澎馬為不施打疫苗的口蹄疫非疫區、金門為施打疫苗的口蹄疫非疫區、狂牛症為風險可控制，後者持續推進，盼能申請可忽略。

農委會防檢局發布新聞資訊指出，OIE同時持續認可中華民國全國為小反芻獸疫及非洲馬疫非疫國，前者對象為羊。

防檢局說明，世界動物衛生組織第89屆年會23到26日在法國巴黎舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，除OIE理事會成員及重要幹部到場參加外，各會員國代表團仍採視訊方式與會，會中公布以上資訊，證實全國各防疫檢疫相關機關共同努力的成果，獲致國際社會肯定。

關於牛海綿狀腦病（狂牛症）的風險狀態，防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說，美國等多國則是風險可忽略狀態，農委會原本也要提出申請，但目前還在努力中，有的要件還要持續推進。

他舉例，例如牛的化製須單獨進行，以免染疫風險進入食物鏈，以及全國牛隻雖僅10幾萬頭，其中乳牛已有牛籍/身分證，但是肉牛部分仍待徹底落實。

防檢局補充，OIE有182個會員國，今年計有150個會員國連線參加年會，會中通過29項決議案，包括修正動物衛生標準、採認會員國動物疫情清淨狀態及動物疾病診斷參考實驗室等，會中並由OIE專家報告全球非洲豬瘟、禽流感及新冠病毒等疫病現況。

其中認可參考實驗室方面，昨天農委會已發布，農委會家畜衛生試驗所顧問、前組長涂堅主持的十足目虹彩病毒（DIV1）參考實驗室，成為OIE於全球首個認可此疫病的參考實驗室。

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另兩個獲OIE認可的參考實驗室，則是成功大學教授王涵青接手退休教授羅竹芳所主持的白點病及蝦急性肝胰腺壞死病這兩個參考實驗室案。

此外，為面對新興疫病的嚴峻挑戰，OIE年會的專題報告為建構動物疫情緊急應變體系，建議會員國儘速將動物疫情納入國家災害應變計畫，發揮跨域及國際合作，防杜跨境傳播，邁向防疫一體（One Health）目標。防檢局說，已於民國105年將動植物疫災納入災害防救法，並於107年由行政院成立非洲豬瘟中央災害應變中心，啟動跨部會合作防疫，充分呼應OIE的倡議。（編輯：管中維）1110527