梅雨挹注 曾文、南化水庫13天蓄水增7700萬噸

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（中央社記者張榮祥台南27日電）鋒面襲來，台南出現間歇性雷雨，局部地區24小時累積雨量近百毫米，南化水庫蓄水率破8成，曾文水庫也近4成，2座水庫13天進水約7700萬公噸。台南水情樂觀，穩定供水至7月底。

台南今天天色持續陰暗，烏雲密布，局部地區中午前雷聲大作，降下大雨，相較於去年5月同期的乾涸缺水，許多市民認為多下點雨還是比較好，但不要淹水成災。

中央氣象局南區氣象中心觀測，截至上午7時，台南市中西區24小時累積雨量已達94毫米，北區81.5毫米，永康區88毫米，新化區83.5毫米，善化區82毫米，新市區92.5毫米。台南市政府水利局暫未接獲災情通報。

台南主要水庫自5月14日首波梅雨到來後，水庫集水區開始降雨，水庫持續進水，當時全台最大水庫的曾文水庫蓄水率27%，今天上午11時已升至37%，進水總量約5000萬公噸。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，5月14日蓄水率54%，如今已升至84%，13天來進水2700萬公噸。

水利署南區水資源局預估台南當下水情樂觀，至少可穩定供水至7月底。（編輯：郭諭儒）1110527