台東醫院和長照機構禁探視 延至6/20

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府今天宣布醫院和長照機構禁探病、探視至6月20日，目前台東縣有9間養護和身障機構以及2醫院發生群聚感染。

台東縣衛生局長黃明恩下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。他表示，台東縣今天新增932名確診者，824名民眾戶籍或居住地分在台東、108名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案1萬909人、居隔者1612人。

台東縣目前有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件。養護機構部分，今天新增28人確診，主要為機構定期採檢驗出；身障機構今天新增2案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增人，皆為工作人員；醫院部分則新增3案同樣皆為工作人員。

黃明恩表示，因疫情仍未趨緩，目前確診個案雖然大多為輕症或無症狀患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及病患避免染疫造成重症或死亡，持續延長醫院及長照機構禁探病探視至6月20日止，如有例外情況須由醫療院所或機構評估並同意。（編輯：黃世雅）1110527