土耳其沉寂1600年老底嘉劇院 挖掘20年重登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其老底嘉劇院有2200年歷史，卻沉寂了1690年，被列入聯合國教科文組織世界遺產，經過20年挖掘，最近重新登場，還舉行首場上萬人聚集的音樂會，由土耳其國家交響樂團在開幕式上擔綱演出。（土耳其旅遊推廣發展局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北29日電）土耳其老底嘉劇院有2200年歷史，卻沉寂了1690年，被列入聯合國教科文組織世界遺產，經過20年挖掘，最近重新登場，土耳其旅遊推廣發展局向台灣在內的各國旅客介紹新古蹟景點。

土耳其旅遊推廣發展局日前透過台灣代理發布新聞稿，向台灣民眾介紹土耳其新的古蹟景點「老底嘉劇院」（ancient Laodicea Theatre），經過20年的挖掘和修復後，重新登上世界舞台，還舉行首場上萬人聚集的音樂會，由土耳其國家交響樂團在開幕式上擔綱演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

老底嘉劇院位於土耳其西南部，是當時安納托利亞（也就是亞美尼亞）的一個重要大都市，這座古城在西元1世紀至5世紀達到黃金時期，繁榮鼎盛從羅馬帝國時期一直持續到東羅馬時期早期，並在東羅馬早期成為基督教的重要中心和朝聖地。

老底嘉是「啟示錄」中提到的7個教會之一的所在地，有安納托利亞最大的古代體育場、兩個劇院（西部和北部）、4個浴場、許多教堂和5個廣場，重新登場的是西部劇院，建於西元前2世紀，可容納1萬5000名觀眾。（編輯：管中維）1110529