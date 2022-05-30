確診隔離通知書補發申請首日　陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）指揮中心今天起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可透過簡單4步驟申請，指揮官陳時中下午2時記者會說明防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增7萬6539例本土個案，新增個案數略降，死亡人數則再創單日新高，共145人，沒有新增兒童死亡個案，但增加2名兒童重症腦炎病例，所幸皆已拔管，病況持續好轉。

一名新北市中和區2歲男童在4月中旬確診後突發重症，於4月19日凌晨離世，其父昨天在臉書發文，質疑通報送醫過程延誤，孩子等了81分鐘才坐上救護車，要求相關單位公開真相，勢必是今天記者會關注話題。

長照機構是染疫重症高風險場所，昨天新增死亡個案145人，其中45人來自住宿型機構，近期80歲以上長者病逝個案，絕大多數是機構住民。據最新資料統計，國內已有1018家長照機構傳出疫情，多達1萬724名住民確診，如何降低機構內死亡風險，也將是今天記者會焦點之一。

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COVID-19本土疫情延燒，截至昨天已有186萬4769名確診者。指揮中心自今天上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，供尚未取得相關文件者申請。至於確診者的「同住密切接觸者」，則預計一週後再開放申請隔離通知書補發。

指揮中心統計，今年1月至5月28日，本土輕症、無症狀個案累計178萬3413例、占99.73%，中症累計3363例、占0.19%，重症累計1454例、占0.08%，其中1203人死亡。（編輯：管中維）1110530