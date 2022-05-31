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中和2歲童家屬討真相 新北：收到資料將依法提供

2022/5/31 19:30
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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）中和區2歲男童染疫病逝，家屬討求救苦等81分鐘錄音盼還原真相。新北市政府今天說，已收到男童父親提送共3份資料，將與他聯繫，家屬想了解的，依據相關規定一定提供。

新北市副市長劉和然、衛生局副局長高淑真、衛生局發言人高詩琪今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，並公布新增確診1萬4372人，居家隔離列管中3萬0549人、居家照護執行中11萬9285人。

劉和然表示，近3天居家隔離列管人數都在3萬人左右，至於居家照護部分，目前解除隔離康復人數已累計達31萬7578人，加上現在執行中的11萬餘人，總計超過43萬人。

媒體詢問，中和2歲童父親昨天深夜在臉書發文，強調希望市府能進一步承諾讓家屬調閱所需要的完整紀錄資料，以釐清真相。

對此，劉和然表示，昨天下午收到男童父親寄送給包括給衛生局、消防局和市府共3份資料，目前正了解訴求中，將與男童父親聯繫，家屬想了解的資訊，將依據政府資訊公開法、檔案法等相關規定來提供。（編輯：張銘坤）1110531

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