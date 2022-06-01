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2025亞洲技能競賽 台灣獲主辦權

2022/6/1 12:01
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）第三屆亞洲技能競賽將於2025年舉行，前勞動部次長、國際技能組織常務理事林三貴今天表示，經過多數會員國同意，台灣獲得2025年亞洲技能競賽主辦權，正式通知將於近期送達。

國際技能組織亞洲分會繼2018年在阿布達比舉行首屆亞洲技能競賽後，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，亞洲技能競賽在2018年首屆實體競賽，之後有3年是線上聯誼賽，明年則預計將在馬來西亞吉隆坡舉行第二屆亞洲技能競賽。

林三貴今天告訴中央社記者，由於自己也是亞洲技能組織分會長，昨天收到組織通知，確認台灣申請主辦2025亞洲技能競賽已經獲得絕大多數會員國的投票支持，台灣獲得2025亞洲技能競賽主辦權，正式通知將於近期送達，第三屆亞洲技能競賽預計於2025年11月舉行。

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林三貴也提醒，台灣獲得2025年亞洲技能競賽主辦權，希望這3年半政府能同時檢視該採取什麼措施，能讓技能向下扎根、橫向聯繫各技能競賽，讓全台各縣市政府都能注重技能競賽、整體提升台灣的技能水準。

另外，林三貴也提到，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際技能組織已決定取消2022在上海舉辦的國際技能競賽，但考量選手參賽有年齡等限制，預計6月底公布替代競賽方案，讓選手可以參與。（編輯：陳清芳）1110601

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