確診國考生不能補考 考選部向立委揭原因

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時代力量立委陳椒華（圖）2日在立法院舉行「確診者應考權益不該被犧牲，配套補救措施在哪裡？」記者會，要求政府應正視確診考生權益，並設立補考制度。中央社記者吳家昇攝 111年6月2日

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（中央社記者范正祥台北2日電）時代力量立委陳椒華關切多項國家考試和資格檢定類考試將登場，確診考生不得應考，也不能補考，她呼籲設立補考制度。對此，考選部指出，確診考生不能補考，是權衡考試公平性和防疫量能。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續延燒，陳椒華今天在立法院召開「確診者應考權益不該被犧牲，配套補救措施在哪裡」記者會，反映民眾陳情。

記者會上，原已報名參加4日「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」的H小姐，透過視訊訴說近日確診，守法通報，但也影響教師資格考試的心情。

H小姐說，這不僅是個人遇到的問題，在可見的未來，政府即將面對的是更多考生確診後應考權益被剝奪，如果消極以對，將變相鼓勵各類考生以「不快篩、不PCR、不通報」的手段避免權益受損，不但無法確保考生健康，更增加防疫破口，呼籲相關單位正視這個雙輸狀況，儘速針對確診者應考權益提出配套補救措施。

陳椒華關切為什麼國家考試，以及「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」此等資格檢定類考試，確診者考生不能補考。對此，代表考選部出席記者會的考選部主任秘書江宗正指出，確診考生不能補考，是權衡考試公平性和防疫量能。

江宗正表示，為什麼國家考試目前沒有補考措施，因為公務人員考試有名額限制，不像教育升學考試可以提供額外名額，國家考試無法提供額外名額。而且如果為少數確診應考人再次辦一次考試，可以想像將是使用另外一套考試題目、是在另外一個環境之下參加考試，對於這次考試的錄取公平性可能就會遭受質疑。

他說，國家考試首重公平性，希望所有的應考人在同樣一次考試、同樣一套題目、同樣的評閱水準之下，做到篩選的機制，這是國家考試不能夠受到質疑的地方。

江宗正指出，國家考試的辦理也要受到防疫量能的限制。國家考試的辦理不像教育升學考試，教育升學考試是在年度、固定的時間點辦理1次或2次，國家考試每年大概辦理20次，這20次可能還有分第1試、第2試，甚至第3試。也就是說，整個年度，國家考試不間斷一直舉行，而且每個不間斷的國家考試，都需要各地方政府進行防疫支援，如果針對極少數的確診者，增加了地方政府的防疫負擔，地方政府有沒有辦法支援國家考試辦理防疫措施，這也一定必須納入考慮。

江宗正透露，考選部於5月17日與各地方政府召開過防疫會議，各地方政府都表示如果另外還要增辦考試，以防疫量能角度來看，地方政府的負擔實在是太重了。

另外，出席記者會的教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟也針對H小姐的陳情做了回應，為什麼「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」不能補考，因為這項考試是屬於檢定性質的考試，換言之，是一個門檻制的考試，它不是一個有名額限制的考試，所以無法透過像會考或學測方式有外加名額的方式處理。

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王淑娟指出，為什麼不補考，原因也包括補考涉及出題鑑別度與難易度要一致的狀態，還有它的試務規劃也不是很輕易可以在1至2個月內準備期間就完成。

王淑娟表示，這次「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」考試，考生約9000餘人，分布17個縣市、26個考區。關於防疫，提醒考生，如有隱匿確診，有相對的考試規則規範，可能會被取消考試資格，或扣分，或不計分。（編輯：翟思嘉）1110602