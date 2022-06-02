快篩採檢拭子殘留螢光劑？陳時中：均通過檢驗

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北2日電）網路傳聞稱快篩採檢拭子有螢光劑殘留，指揮中心指揮官陳時中今天表示，可能在漂白過程中殘留一些螢光劑，但只要經食藥署檢驗通過，都代表螢光劑含量在標準值之下。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前開放快篩陽性者可經醫師診斷確診，PCR採檢需求大減。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，儘管需求減少，還是有一些民眾有採檢需要，會減少量能，但仍以維持基本服務量。

陳時中指出，對於有快篩需求的民眾，也將於6日開賣第2輪快篩實名制，確保民眾可依自身症狀、意願進行篩檢，目前除了販售每劑新台幣100元的快篩實名制，也提供0歲到6歲及低收、中低收入戶每人5劑快篩，長照機構則依人頭每人發放3劑，未來將持續依實名制、公費等需求供應快篩試劑。

最近網路傳言指出，快篩試劑的採檢拭子有螢光劑殘留。陳時中說，儘管採檢拭子可能在漂白過程中，殘留一些螢光劑，但只要經食藥署檢驗通過，都代表螢光劑含量在標準值之下，可以安心使用。

另外，國民黨團今天質疑福吉美唾液快篩試劑無法驗出Omicron病毒，要求衛福部出面說明。

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衛福部食藥署醫粧組科長蔡文偉接受記者電話聯訪時表示，隨COVID-19病毒不斷變異，食藥署審查時都會依據當下變異株狀況，要求業者針對新的變異株進行評估並新增檢測報告，這款唾液快篩也曾以Omicron變異株進行驗證。

至於是否要求廠商在仿單上補列Omicron變異株，蔡文偉說，一般來說，仿單不會將能夠驗的變異株通通列出來，也強調食藥署會針對快篩試劑把關。（編輯：陳政偉）1110602