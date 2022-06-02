端午連假中南部雨量增 下週涼雨降溫

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局說，端午連假注意午後雷陣雨，中南部4、5日上半天易有較大雨勢；6日起鋒面接近、在台灣南北徘徊，不排除影響整週，7、8日雨勢最明顯，白天高溫可能降到攝氏24至27度。

中央氣象局下午更新豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣有局部大雨或豪雨，南投、花蓮地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以宜蘭縣頭城鎮121.5毫米最多，累積雨量前10名中有6處位於宜蘭、4處在新北；就時雨量來看，以宜蘭三星下午1時至2時間達86毫米最多。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，降雨預估晚間就會趨緩。端午連假期間台灣處於西南風的環境，明天與今天類似，西南風的水氣偏少，清晨到上午中南部有零星降雨，各地山區、大台北地區及宜蘭、花蓮則是以午後雷陣雨為主，不排除會有大雨發生。

張承傳指出，4日、5日因西南風帶來的水氣增加，中南部從凌晨至中午容易有較大雨勢，其他地區則是午後雷陣雨；仍要留意有大雨發生的機會。

張承傳說，6日起鋒面接近、影響，西半部會有短暫陣雨或雷雨，東半部午後雷陣雨；7日、8日鋒面在台灣上空，雨勢最明顯，各地都會有局部陣雨或雷雨，西半部容易有大雨出現；若以10日預報來看，鋒面可能會影響至12日，也就是下週天氣狀況都處於不穩定的狀態，但後期仍有不確定性，須再觀察。

溫度方面，張承傳提到，端午連假白天各地高溫約攝氏32至35度，局部地區有機會再高一些，早晚各地低溫在25到27度；下週鋒面影響，各地氣溫下降，7、8日因鋒面及東北風影響，高溫可能降到24至27度，低溫約20度，提醒民眾留意溫差。

張承傳提醒，明天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；綠島及蘭嶼易有較強陣風，請注意。（編輯：管中維）1110602