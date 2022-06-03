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視察兒童疫苗大型接種站 蘇貞昌：最後關鍵戰役

2022/6/3 10:25（6/3 10:59 更新）
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行政院長蘇貞昌（前左2）3日在衛福部長陳時中（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右）等人的陪同下，到台中視察兒童疫苗大型接種站。（台中榮民總醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月3日
行政院長蘇貞昌（前左2）3日在衛福部長陳時中（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右）等人的陪同下，到台中視察兒童疫苗大型接種站。（台中榮民總醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）行政院長蘇貞昌今天到台中視察兒童疫苗大型接種站，他表示，第一線醫護人員，就連端午假期也沒有休息，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後的關鍵戰役，希望能很快取得勝利。

蘇貞昌今天在衛生福利部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人的陪同下，前往位於台中市的國立自然科學博物館兒童疫苗大型接種站視察。

蘇貞昌接受媒體聯訪表示，有很多家長，因為學校暫時沒有實體上課，急著要打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為減輕地方第一線診所的負擔，且蔡其昌與地方立委皆呼籲設置大型兒童疫苗施打站，中央便立刻在6都設置7個大型施打站，讓民眾能夠帶小朋友來施打。

蘇貞昌指出，以台中榮民總醫院設的這個施打站，3天來就有近5000人，今天就有超過1000多人已經預約要施打，不但給家長方便，孩童受到保護，而且也減輕地方負擔。

至於企業界呼籲「商務入境」規定放寬，蘇貞昌表示，所有國門的開放跟快慢，都是看整個疫情狀況，醫療能量由中央指揮中心全盤斟酌，政府也會從各方面來考量，會由指揮中心宣布。

對於蔡其昌特助發文事件，外界呼籲要徹查。蘇貞昌回應表示，蔡其昌的助理所講的是，在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是，全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量。在疫情當前，資訊很多，昨天雙方都已經對外說明，互相了解就好。

蘇貞昌強調，最重要還是第一線施打人員最辛苦，譬如台中榮民總醫院第一線醫護人員，就連端午假期連假都沒有休息，都為兒童服務，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後的關鍵戰役，希望能夠很快取得勝利，盡快地回復正常生活。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，今天啟用12條線同時進行看診與注射，共有130名醫護人員投入，前2天加上今天預約施打，總共有近5000名兒童施打。

來自台中市沙鹿區的卓姓父親，今天也帶女兒到場施打，他表示，看到診所施打的孩童很多便未預約，學校排到的時間是在6月10日太晚，認為到大型接種站施打較為方便。（編輯：黃世雅）1110603

設於國立自然科學博物館的兒童疫苗大型接種站，3日端午連假仍持續開設，由台中榮民總醫院負責。中央社記者蘇木春攝 111年6月3日
設於國立自然科學博物館的兒童疫苗大型接種站，3日端午連假仍持續開設，由台中榮民總醫院負責。中央社記者蘇木春攝 111年6月3日
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